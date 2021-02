Bilist blev målt til 148 km/t.: Forsøgte at stikke af fra politiet i endnu højere fart

Viste forfalsket kørekort

Foruden de markante hastighedsovertrædelser blev den 28-årige sigtet for både at køre bil uden førerret, fordi han tidligere har fået det frakendt uden at erhverve et nyt - og for at fremvise et forfalsket kørekort.