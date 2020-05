Se billedserie Bilhuset Midtsjælland inviterer til åbent værksted og åbent hus med et kig på den nye biludstilling. PR-foto.

Bilhuset inviterer til åbent hus - og værksted

Holbæk - 26. maj 2020 kl. 20:00

Når der er åbent hus og åbent værksted, kan man samtidig se Bilhuset Midtsjællands helt nye udstillingsområde.

Dørene til bilhuset og værkstedet åbnes Grundlovsdag, fredag den 5. juni, i tidsrummet klokken 7:30 og 15. Dagen efter, lørdag den 6. juni, er det bilhuset, der kan besøges i tidsrummet melelm klokken 11 og 15.

For omkring halvandet år siden var de to unge ejere, Kristian Sørensen og Anders Heelsberg Jørgensen, igennem et generationsskifte, hvor to selvstændige virksomheder, Autoværk (Opel Kr. Hyllinge) og Vester Såby Auto-service blev til Bilhuset Midtsjælland med adresse på Dyvelslystvej 7 i Vester Såby og Kirkevej 2 i Kirke Hyllinge.

Sammenlægningen af de to virksomheder viste sig at være en god idé, og i forbindelse med, at virksomheden efterfølgende har fået vokseværk og dermed er løbet tør for plads, slog indehaverne til, da de fik mulighed for at investere i grunden overfor de eksisterende bygninger i Vester Såby.

De købte Dyvelslystvej 2, rev huset på grunden ned og fik asfalteret, så man nu kan se salgsbiler på 1.900 kvadratmeter. Grunden og udstillingen kan man se både fredag den 5. og lørdag den 6. juni.

I invitationen til det åbne bilhus og værksted, skriver indehaverne blandt andet, at det første år er gået rigtig stærkt, og at de har været så heldige at bibeholde de fleste af deres trofaste kunder i forbindelse med sammenlægningen. Ved hjælp af de mange anbefalinger der er givet, er der også kommet flere nye kunder til.

Det er med andre ord for at takke for opbakningen, at man den 5. juni holder åbent værksted og giver gratis sundhedstjek af biler. I invitationen oplyses, at der i forbindelse med sundhedstjekket bliver gennemgået 27 punkter på bilen. Ønsker man at benytte sig af denne mulighed, kan man booke tid online på bilhuset-midt.dk.