:Direktør i Andersen Biler A/S, Martin Frykmann (tv.) står her med det nye ledelsesteam i afdelingen i Holbæk, eftermarkedschef Jackie Buus (im.) og filialchef René Jørgensen.

Bilhus dropper Stormgaard som filialchef

- Det er en ledelsesmæssig beslutning, hvor vi følte, at det ville gavne forretningen, at der kom lidt nyt og frisk blod. Min fornemmelse er, at der har været nogle kunder, der ikke kunne leve med beslutningen om, at han fortsatte som daglig leder. Men der har også været nogle kunder, der har været glade for den, siger Martin Frykmann, der er en af tre direktører hos Andersen Biler A/S.