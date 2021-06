Holbæks bymidte gennemskæres af Ahlgade. At lukke for trafikken ved Torvet er så drastisk, at politikerne først vil lave et forsøg for at se, om ideen holder. Foto: Holbæk Kommune

Bilfrit torv skal prøves af i forsøg

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 16:27 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Holbæk Kommunes økonomiudvalg godkendte onsdag i fuld enighed den nye bymidteplan. Men et af elementerne er så drastisk, at politikerne allerede nu er enige om, at man er nødt til at lave et forsøg, før man beslutter sig endeligt.

Det drastiske element er at gøre Torvet i Ahlgade til et permanent torv uden biler. Det omtales en række steder i bymidteplanen, som er lavet af en politisk arbejdsgruppe, hvor alle partier har siddet med.

- I arbejdsgruppen var vurderingen, at et bilfrit, rigtigt torv lyder som en god idé. Men det er også temmelig indgribende. Derfor er arbejdsgruppens anbefaling, at vi starter med et forsøg for at se, om ideen faktisk holder, fortæller Christian Ahlefeldt-Laurvig (V), som er formand for den politiske arbejdsgruppe.

I første omgang er tanken, at man indkalder alle interessenter omkring Torvet til møder, hvor man diskuterer, hvordan et forsøg kan laves.

- Interessenterne skal med i en gruppe, som skal følge forsøget, At få sammensat denne gruppe og tage den første snak er noget, vi godt kan gøre inden så længe. Noget andet er så, hvornår forsøget skal gennemføres, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig og fortsætter:

- Butiks- og restaurationslivet har jo haft en drøj tid - både med delvis spærring af Ahlgade og med corona. Jeg tror, de trænger til luft, så selv om vi snart starter snakken, er der en del, der taler for, at vi tager os tid, før forsøget sættes i gang.

Som omtalt i andre artikler er den nye store bymidteplan ikke en juridisk bindende plan. Den sætter en retning mange år frem, men hvert enkelt punkt i planen kræver en særskilt politisk vedtagelse. Og de politikere, som sidder i kommunalbestyrelsen om to eller seks år, kan reelt frit kassere elementer i planen eller føje nye elementer til.

Så selv om et bilfrit torv i Ahlgade er et vigtigt element i bymidteplanen, er politikerne altså ikke forpligtet til at gøre ideen til virkelighed.

