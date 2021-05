Biler tørnede sammen i kryds

Her var en 24-årig mand fra Tølløse i bil på vej sydpå ad Knabstrup Møllebakke, men han så sig tilsyneladende ikke ordentligt for, da han kørte ud på Kalundborgmotorvejen.

For den 24-årige kan der vente et retsligt efterspil. Han mistænkes for ikke at have overholdt sin vigepligt, da han kørte ud på Kalundborgmotorvejen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.