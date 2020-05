Sådan ser der ud, når der er biler i Holbæks bymidte. Men den går ikke under coronakrisen med forbud mod store arrangementer og forsamlinger. Derfor er den udendørs bilmesse rykket fra 2. maj til den 5. september. Aftensalget den 29. maj er derimod opgivet, i stedet håber Holbæk Byforum at kunne gennemføre aftensalget sidst i august. Foto: Jens Wollesen

Biler og aftensalg ramt af virus

Biler rammes ikke af coronavirus, medmindre de stilles op på rad og række og trækker mange mennesker til. Forbuddet mod store arrangementer rammer to af Holbæks årlige maj-begivenheder bilmessen »Biler i bymidten« og aftensalget.

Men de, Falck, brandvæsen, politi og parkourcyklisterne fra Bike Trial Show må vente med at præsentere sig. Bilmessen på åben gade er udskudt til 5. september.

- Her håber vi, at det igen er muligt med større arrangementer. Forbuddet rammer også aftensalget 29. maj, der er aflyst, siger Jan Vestergård, chef for Holbæk Byforum, til Nordvestnyt fredag.