Begge biler fik større skader, men de to mandlige bilister slap med knubs fra sammenstødet på Kalundborgmotorvejen ved til- og frakørsel Jernøse i retning mod Kalundborg.Foto: Presse-fotos.dk

Biler i motorvejsuheld

Midt- og Vestsjællands Politi og redningsmandskab fra Vestsjællands Brandvæsen rykkede mandag eftermiddag klokken 15.42 ud til et færdselsuheld på Kalundborgmotorvejen tæt ved til- og frakørsel Jernløse.

Her var to personbiler stødt sammen i motorvejens vestgående retning mod Kalundborg, og den indledende melding lød på fastklemte personer.

Til alt held var de to bilister, en 35-årig mand fra Kalundborg og en 37-årig mand fra Jerslev, ifølge politiet sluppet med knubs fra uheldet.

De blev begge kørt i ambulance til tjek på skadestuen, men tirsdag morgen var meldingen fra Midt- og Vestsjællands Politi, at ingen af dem var kommet alvorligt til skade.

Ifølge politiet skete uheldet, da den 37-årige bilist trak fra højre spor ud i overhalingsbanen. Her kom den 35-årige kørende og var i færd med at overhale den anden bil, men dermed stødte de to biler sammen.