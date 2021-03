Se billedserie Biler i Ahlgade er foreløbig planlagt til den første weekend i maj. Foto: Per Christensen. Foto: Thomas Olsen

Biler, blomster, og aktiviteter for børn

Holbæk - 15. marts 2021 kl. 05:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Holbæk: Det skorter ikke på idéer til aktiviteter hos Holbæk Byforum, men årets aktivitetskalender er præget af de begrænsninger, coronaen stadig sætter.

Byforumchef Jan Vestergård tager derfor på nuværende tidspunkt et forsigtigt forbehold for gennemførelsen af forårets arrangementer.

- Vi vil naturligvis til enhver tid overholde myndighedernes anbefalinger og ikke medvirke til smittespredning, slår byforumchefen fast.

De første aktiviteter er planlagt til påskedagene, hvor der gennemføres en skattejagt for børnene, i lighed med den i vinterferien. Holbæk Byforum samarbejdede ved den lejlighed med Brorfelde Observatorium, mens det denne gang er Oplevelsescenter Nyvang, som er med til at sætte temaet.

Inden påske kommer der festlige flag op i Nygade, Blegstræde og Gendarmergården. Flagene pyntede også i Nygade sidste sommer, og nu udvides konceptet. Det er de lokale søspejdere, som sætter flagene op og på den måde får penge i foreningskassen.

»Biler i bymidten« er planlagt til den første weekend i maj, men det diskuteres stadig, om arrangementet skal flyttes til efteråret. - Det handler i bund om grund om restriktionerne, siger Jan Vestergård.

Den 8. maj bliver der efter planen børneloppemarked i Gendarmergården. Byforum samarbejder med Mødrehjælpen, og der vil foruden børnenes boder med loppeting og legetøj også være underholdning for de mindste.

Den 14. og 15. maj er der Klovnedage i samarbejde med den lokale klovn Njetski alias Michel Højer. Som altid vil der være gøgl og sjov og ballade rundt omkring i byen

For de voksne er der to smagedage af se frem til, nemlig Vinens Dag den 22. maj og Øllets Dag den 19. juni. Her er der tradition for at de lokale eksperter rykker ud på gaden og deler ud af både viden og smagsprøver.

Aftensalget ligger efter planen den 4. juni, dagen før grundlovsdag.

- Jeg håber virkelig, at forsamlingsforbuddet er hævet til den tid, for det kunne godt gå hen og blive en rigtig festlig dag og måske den første i længere tid, hvor vi kan komme ud og hygge os i byen. Der vil samtidig være mange butikker, som har lukket dagen efter på grundlovsdag, så Aftensalget bliver anledningen til at gøre et kup blandt de mange gode tilbud, forudser Jan Vestergård.

Et større sommerarrangement i kommunens fire største byer - Holbæk, Jyderup, Svinninge og Tølløse - er lige nu under planlægning. Det hedder Holbæk Kommune Blomstrer og tager udgangspunkt i den hjælpepakke på 350.000 kroner, som kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for handelsbyerne i kommunen.

- Vi er blandt andet gået sammen om at købe blomster til de fire byer og blomsterkummer til de byer, som ikke har nogen. Her i Holbæk får vi de 55 rektangulære blomsterkummer fra havnen op i bybilledet, så der bliver ekstra mange blomster i år, slår Jan Vestergård fast. Han tilføjer, at der er meget mere under planlægning til sommerens blomster-aktivitet, og at det alt sammen vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Årets Skvulp Havne Kulturfestival er programsat til den 11. og 12. juni og Aprilfestivalen (verdens største børne- og ungdoms­teaterfestival) gennemføres i dagene 16. til 22. juni.

Derefter har byder Holbæk Byfroum på endnu et juni-arrangement den 26. juni, hvor Oplevelsescenter Nyvang rykker ind i bymidten med optog og fokus på de gode gamle dage. Samme dag tager Holbæk Byforum fat på årets sommermusikprogram.