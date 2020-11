Bilen var fuld af knive og stoffer

En 36-årig mand fra Holbæk var natten til lørdag godt oppe at køre, da en politipatrulje stoppede ham på Valdemar Sejrsvej i Holbæk ved 00.30-tiden.

Den 36-årige viste sig at være påvirket af narko, så han blev sigtet og anholdt. I bilen fandt politiet flere interessante ting.

Det gjaldt en forhammer og syv køkkenknive, som den 36-årige ikke havde et anerkendelsesværdigt formål til at besidde.

Desuden fandt politiet en lille smule kokain samt fire små poser med hashklumper og tre piller. Han blev derfor sigtet for våbenloven, knivloven og lov om euforiserende stoffer.

Den 36-årige var så utilfreds, at han højlydt kaldte en betjent alverdens ukvemsord. Det takserede politiet til en forstyrrelse af den offentlige orden. Han blev derfor også sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.