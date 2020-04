Politiet vil gerne have oplysninger om den lastbil, der under overhaling ramte en bil, som kørte galt.

Bil ramte mur: Politiet søger lastbil

Det skyldes, at lastbilen var involveret i et trafikuheld, men uden at chaufføren efterfølgende standsede. Ifølge politiet har chaufføren muligvis ikke opdaget uheldet. Det skete, da lastbilen, efter at have overhalet en 75-årig mandlig bilist fra Holbæk, trak ind mod højre, men i den forbindelse ramte den 75-åriges bil på venstre side.