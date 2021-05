Bil og traktor kolliderede: Kvinde kørt på sygehuset

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev en 56-årig kvinde fra Grevinge kørt i ambulance til Holbæk Sygehus for at blive undersøgt for mulige skader og en mulig hjernerystelse.

Fredag formiddag kunne politiet ikke give præcise oplysninger om kvindens tilstand, men den indledende frygt for alvorlige skader så heldigivis ud til ikke at være begrundet

Ved Vejlebyvej og broen over Svinninge Å påbegyndte traktorføreren et venstresving, men samtidig kom den 56-årige kvinde kørende bagfra i samme retning og ville overhale traktoren.

Man havde desuden en bilinspektør ude på stedet for at lave undersøgelser, som skal indgå i politiets arbejde med at afgøre, om nogen af parterne kan gøres ansvarlige for uheldet.