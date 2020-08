Bil brød i brand under svejsning

Det viste sig, at der var tale om brand i en bil, som holdt parkeret i en garage, der igen var del af et større garagekompleks på Østerled.

Politiet oplyste fredag over middag, at den 39-årige efter branden var blevet kørt til tjek på sygehuset, men meldingen var, at hverken han eller andre skulle have lidt overlast.