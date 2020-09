Bil brød i brand efter udskiftning af batteri

Alarmen kom klokken 0.39 via 112, og brandfolkene skulle foruden at slukke den brændende bil også sikre, at ilden ikke spredte sig til omkringliggende bygninger.

Den havde i løbet af søndagen fået udskiftet sit batteri, og det kan have altså have haft en betydning for, at der opstod brand.