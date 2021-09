Se billedserie Padelbanerne i Sportsbyen bliver ofte brugt af Gustav Bruun Woxholt. Han ville dog ønske, at man kunne spille padel indendørs i Holbæk. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bidt af padel, men elsker også et godt loppemarked

Holbæk - 24. september 2021 kl. 14:04 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Noget af det mest udprægede ved mig er, at jeg er en ildsjæl. Jeg går efter det, jeg sætter mig for. Og jeg vil især gerne gøre noget for Holbæk, siger 25-årige Gustav Bruun Woxholt.

I øjeblikket arbejder han energisk for at få et eller flere padelcentre til byen. Efter at have spillet tennis i mange år, er Gustav nu også blevet begejstret for padel­sporten og han mener ikke, at de baner, der er i sportsbyen, lever op til den store efterspørgsel.

Derfor kæmper han nu for, at man i den nærmeste fremtid kan spille padel indendørs i Holbæk.

Aktiv i tennisklub

Når Gustav er engageret i noget, fylder det rigtig meget i hans liv. Tennis var i mange år det, der for alvor fyldte, og interessen for den sportsgren har han ikke fra fremmede.

- Mine forældre fandt faktisk hinanden på en tennisbane. De spillede dog ikke ret meget derefter, smiler Gustav. Selv blev han tilmeldt Holbæk Tennisklub som seksårig efter at have prøvet forskellige sportsgrene, og det viste sig hurtigt, at tennis var det rigtige for ham.

Og i de første 16 år var tennisklubben det sted, hvor han brugte mest tid.

- Jeg gik meget op i det og var, efterhånden som jeg blev ældre, meget aktiv i klublivet, fortæller Gustav, som også lagde mange timer på banerne og fik gode resultater. Han kom på førsteholdet og deltog i SM og DM. Men selvom tennis fyldte så meget, måtte han erkende, at det er svært at skabe sig en karriere som professionel tennisspiller. Han fortsatte dog med at spille og fungerede desuden som træner.

Skabte sit eget job

Sideløbende med skolegang og tennis, havde han også lønarbejde.

- Jeg arbejdede i næsten ti år i Føtex i Holbæk. Efter gymnasiet tog jeg et sabbatår, hvor jeg var i Livgarden. Og så var jeg lærervikar på Holbæk Private Realskole, hvor jeg selv gik fra 5. til 10. klasse, fortæller Gustav.

Selvom Gustav Bruun Woxholt brugte meget tid på at spille tennis i sin fritid, var der en anden interesse, han også dyrkede: Loppemarkeder.

- Jeg elsker loppemarkeder og auktionsbranchen og fra jeg var otte år, tog jeg på loppemarkeder med min morfar. Han havde selv en stand i Hvalsø Kræmmerhal i otte år, hvor han solgte bøger, frimærker og postkort. Siden har jeg sammen med min bror været på loppemarkeder og auktioner både herhjemme, i resten af Skandinavien og Tyskland, fortæller Gustav.

Interessen førte til et job hos Lauritz.com, som Gustav dog netop har sagt farvel til, fordi han fik mulighed for at arbejde med udvikling af padel og ketchersport i firmaet Playtomic, hvor han nærmest skabte sit eget job.

- Jeg var i kontakt med firmaet, som tilbyder en international platform til booking af baner m.m., fortæller Gustav. Da han kontaktede dem, fik han en svensk medarbejder i røret og det viste sig, at de endnu ikke have etableret en dansk afdeling.

- Derfor foreslog jeg, at de ansatte mig i jobbet, smiler Gustav. Og sådan blev det, Gustav er nu i gang med at servicere det danske marked, som er i meget stor vækst. Og drømmen er altså at kunne hjælpe med opstarten af padelcentre i hjembyen.

Vild med dansk design

Mens Gustav har skiftet branche, er hans 20-årige lillebror Christian blevet ansat i Lauritz.com. De to brødre deler interessen for auktioner. Det bærer deres fælles hjem også præg af, fortæller Gustav og tilføjer:

- Jeg er helt vild med dansk design og keramik fra hele Norden. Jeg tror, jeg er tæt på at have 50 keramikting, og i tidens løb har jeg gjort flere scoop.

En af de første gange, Gustav stiftede bekendtskab med dansk design, var, da han og Christian var med deres mor på arbejde - hun var ansat på Holbæk Sygehus.

- De havde en container stående, der ventede på at blive afhentet til skrald, og i den lå der designer­møbler og lamper. Vi kunne ikke holde ud, at det bare skulle smides ud og tog nogle lamper med hjem, som vi senere solgte. Det var en sjov oplevelse og det var selvfølgelig rart med nogle ekstra lommepenge, husker Gustav.

Han og Christian oplevede i 2018 den store sorg at miste deres mor.

- Hun fik en meget aggressiv leverkræft. Min mor som person lærte mig at tro, kæmpe og forfølge de drømme og mål, jeg har. Hændelsen har gjort mig endnu mere bevidst om at kæmpe og følge alt det, hun stod for, siger Gustav.

Familien er meget tætte og bor alle i Holbæk Centrum, mormor og morfar er flyttet hertil fra Lejre og drengenes far bor også i Holbæk, og de ses alle meget.

Selvom Gustan Bruun Woxholt kun er 25 år har han allerede opnået meget af det, han gerne vil. Han har dog en drøm, der endnu ikke er opfyldt:

- Jeg vil gerne selv stifte familie. Og så har jeg også noget andet, jeg arbejder på. Det er at blive bedre til at sige nej. Fordi jeg brænder så meget for det, jeg laver, kommer jeg også tit til at sige ja til for meget, jeg er altid på 110 procent, slutter Gustav.

