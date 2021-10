Bestyrelsesmedlem Karin Lykke Groth og formand Jan Ibsen fra Holbæk Kunstforening er klar med plakaterne til VK 22. Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Bidrag søges til kunstudstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bidrag søges til kunstudstilling

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 14:31 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Hvis ellers corona og andet ikke spænder ben, så slår Holbæk Kunstforening dørene op på Æglageret i Holbæk til den 38. Vestsjællands Kunstudstilling (VK 22) den 22. januar næste år.

VK 21 kunne ikke afvikles som planlagt i år på grund af corona-restriktionerne. For det endte med, at Holbæk Kunstforening måtte skubbe udstillingen et par måneder, og ferniseringen blev kun for de fire vindende kunstnere og et par bestyrelsesmedlemmer.

- Det var ikke sjovt. Så vi håber bestemt på, at vi kan få lov til at holde fernisering med masser af mennesker, lyder det fra formanden for Holbæk Kunstforening, Jan Ibsen.

I første omgang har kunstnere fra hele landet mulighed for i løbet af oktober at tilmelde et værk eller to til udstillingen, der som tidligere år kommer til at blive i vist i Æglageret i Holbæk. Sidste år tilmeldte 166 kunstnere sig til udstillingen, hvilket var ny rekord. Men om den bliver slået i år er stadigvæk usikkert.

Traditionelt har kunst gennem tiden fortrinsvis bestået af malerier og skulpturer. Men med tiden er nye udtryksformer kommet til, og hos Holbæk Kunstforening håber man, at kunstnere, der benytter sig af disse, vil melde sig til.

- Det kan for eksempel være værker, der består af lys, lyd eller video. Det kunne være spændende, hvis vi fik nogle af dem, lyder det fra bestyrelsesmedlem Karin Lykke Groth.

Da VK 22 er en censureret udstilling, er det i sidste ende de tre censorer, der bestemmer, hvilken form for kunst, der skal præsenteres på udstillingen.

Censorerne bliver keramiker Beate Andersen, møbeldesigner Erling Andersen og billedkunstner Kristian Vodder Svensson. Sidstnævnte var også censor sidste år, hvilket er helt efter planen, da den ene censor altid udpeges for to år ad gangen.

Indsendes digitalt I første omgang skal alle kunstnere, der melder sig til, indsende deres værker digitalt. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at de tager billeder af værket og sender dem ind.

Dernæst vil censorerne over to omgange vælge de værker ud, som de mener, er værdige til at blive udstillet. Men deltagerlisten er ikke helt endelig endnu, da en tredje omgang kan ændre på nogle deltagernavne.

For censorerne vil gerne se de fysiske værker, før de beslutter sig endeligt.

- Det var noget, som de bad om, og vi opfylder selvfølgelig deres ønske, fortæller Karin Lykke Groth.

Det er sjette gang, at Holbæk Kunstforening er vært for Vestsjællands Kunstudstilling på Æglageret, og undervejs har bestyrelsen fået gode erfaringer med at afvikle udstillingen.

Men bestyrelsen er ikke tilfreds med bare at gøre, som man plejer. Så efter hver udstillingen evaluerer den og indhenter kommentarer fra kunstnere, censorer og publikum.

- Så retter vi til, hvis der er noget, der skal ændres. For vi forsøger hele tiden at udvikle udstillingen og gøre den bedre, fortæller Jan Ibsen.