Bibliotekar »reddede« nye børnebøger

Når bibliotekerne åbner igen på et tidspunkt, vil bogreolerne bugne af splinternye engelsksprogede børne- og ungdomsbøger, som lige nu bare venter på at komme på rette hylde og imellem hænderne på de unge lånere.

Men da et lukket bibliotek uden personale til at tage imod forsendelsen kunne betyde, at bøgerne ville blive sendt retur til England, »reddede« Roland Holmegaard Olsen bøgerne ved simpelthen at få dem sendt hjem til privaten på Riffelhavevej, hvor de utvivlsomt er i gode hænder.