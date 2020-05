Se billedserie Birgitte Winzentsen og Kenneth Henriksen gjorde fredag Holbæk Bibliotek klar til åbningen på mandag. Blandt andet ved at lægge engangshandsker og sprit frem. Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotek gør klar til åbning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotek gør klar til åbning

Holbæk - 17. maj 2020 kl. 08:33 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man kan aflevere bøger, og man kan låne bøger. Det bliver sådan set de to ting, man kan.

Sådan lyder det fra bibliotekar Kenneth Henriksen fra Holbæk Bibliotek.

Fredag var han sammen med kollegerne Birgitte Winzentsen og Birgitte Thomsen på biblioteket i fuld gang med at gøre stedet klar til genåbningen på mandag, efter at biblioteket har været tvangslukket i et par måneder på grund af corona-krisen.

Og det handlede ikke bare om at sætte nogle nye bogudstillinger op eller flytte rundt på nogle ting.

For i forbindelse med genåbningen har Folketinget sat nogle krav, som skal opfyldes, når biblioteket igen åbner.

Blandt andet vil det ikke være tilladt for lånerne at tage ophold på biblioteket i længere tid. Det vil sige, at læsesalen forbliver lukket, og der vil ikke være adgang til at benytte sig af bibliotekets computere.

Og i børneafdelingen bliver alt legetøj fjernet.

- Vi sørger også for, at enten fjerne vores stole eller sætte bånd over dem, så lånerne ikke sætter sig i dem, fortæller bibliotekar Birgitte Winzentsen.

Kun hjælp online Selv om hun og hendes kolleger vil være til stede på biblioteket, bliver det ikke muligt at få den sædvanlige hjælp. Det er ligeledes et krav, som skal være med til at mindske risikoen for smitte.

- Vi kan selvfølgelig godt pege lånerne i retning af reo­lerne med krimibøger eller en bestemt sektion af faglitteraturen. Men vi må ikke på sædvanlig vis hjælpe med at spore lånerne ind på en bestemt bog eller lignende, fortæller Birgitte Winzentsen.

Man behøver dog ikke helt at undvære bibliotekarhjælp, for den vil stadigvæk være til stede online via bibliotekets hjemmeside.

Det vil de øvrige online muligheder, der er opstået under corona-krisen, også. Blandt andet muligheden for at låne e-bøger og film samt bøger »to-go«, hvor man bestiller de bøger, man vil have, og så bliver de pakket i en pose, som man kan afhente gennem et vindue.

Holbæk Bibliotek har normalt seks selvbetjeningsstationer til aflevering og udlån af bøger. Men de er indtil videre blevet reduceret til fire.

- Vi har spærret de to midterste af, så vi får den nødvendige afstand mellem lånerne. Og så sørger vi for jævnligt at spritte dem af, fortæller Birgitte Winzentser.

Frit lejde til 18. juni Under hele lukkeperioden har biblioteket fået mange henvendelser fra lånere, der ikke kunne komme til at aflevere deres lånte materialer. De var således bange for, at de derfor skulle betale gebyr.

Men nu er der indført en periode frem til den 18. juni, hvor alt materiale, der er lånt før den 15. maj, kan afleveres, uden at der skal betales en gebyr.

En af de ting, som også er nyt, er, at bibliotekerne ikke må have ubemandet åbningstid. Det betyder, at åbningstiderne på kommunens biblioteker kommer til at se sådan ud:

Holbæk Bibliotek: Mandag til fredag 11-18, lørdag 10-13.

Jyderup Bibliotek: Mandag 12-17, torsdag 10-15.

Svinninge Bibliotek: Tirsdag 10-15, torsdag 12-17.

Tølløse Bibliotek: Tirsdag 12-17, fredag 10-15.

På biblioteket i Holbæk glæder Birgitte Thomsen sig til, at biblioteket igen slår dørene op. Men hun er samtidig lidt bange for, at det for nogle lånere kan blive en lidt dårlig oplevelse.

- Jeg tror, at der kommer rigtig mange, når vi åbner. Og desværre tror jeg, at der er flere af dem, som bliver skuffede over, at de ikke kan det, de plejer at gøre på biblioteket, fortæller bibliotekar Birgitte Thomsen.