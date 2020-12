Se billedserie Politi med våben mødte op efter et tip om en ung mand med et skydevåben i et boligkvarter. Foto: Pressefoto, Mathias Øgendal

Bevæbnet politi i boligkvarter efter tip om skydevåben

Holbæk - 10. december 2020 kl. 13:07 Af Margit Pedersen

Politibetjente med geværer mødte op torsdag formiddag efter et tip om en 17-årig ung mand med et - måske - skydevåben i boligkvarteret Bjergmarken i Holbæk.

Den unge mand blev fundet og er i politiets varetægt, mens der foretages ransagninger blandt andet i hans hjem, skole og steder, hvor han færdes og kan opbevare eller have lagt et skydevåben fra sig.

- Vi ved endnu ikke, om han har haft et skydevåben, og hvis han har, om det er et ægte våben eller en legetøjspistol. Og der er ikke tale om, at han har skudt på eller truet nogle med et skydevåben, understreger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Når politiet får et tip, er dilemmaet, om det er chikane af en person eller alvor. I det her tilfælde valgte Midt- og Vestsjællands Politi at reagere på tippet, forklarer Martin Bjerregaard.

Den 17-årige er fra Holbæk by og kendt af politiet, men kun for småting og ikke for at være med i de grupperinger, som findes i boligkvarterer i byen, tilføjer han.

Under ransagninger vil politiet være synligt i byen nogle timer endnu.