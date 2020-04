Retten i Holbæk gør klar til genåbningen på mandag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bevæbnet med håndsprit i byret

Holbæk - 25. april 2020 kl. 12:29 Af Marianne Nielsen

Bevæbnet med tommestok og håndsprit gør Retten i Holbæk klar til at genåbne og genoptage den bunke af retssager, der i næsten seks uger har måttet aflyses på grund af Covid-19.

Genåbningen sker gradvist, så retsmøder kan afvikles på en hensigtsmæssig og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

I torsdags var der en slags generalprøve i retssal A, hvor en nævningesag blev genoptaget - lidt forud for den officielle genåbning. Her skulle man afprøve, hvordan man kunne få plads til både nævninge, dommere, advokater, den tiltalte, vidner, tilhørere og presse.

Men allerede i indgangspartiet og i receptionsområdet er der sket ændringer. Lige så snart man er blevet sluset gennem glasdørene, der åbner automatisk, bliver man mødt af et bord, hvorpå der er placeret en værktøjskasse-lignende kasse med værnemidler, der er så stor efterspørgsel på, at selv byretten har svært ved at skaffe nok: blå handsker, håndsprit med påskriften »We care« og hvide papirservietter - fordelt i hvert sit rum.

Receptionens skranke har fået tilført en snert af lufthavnsmiljø med sorte bånd, der hjælper besøgende med at holde den rette afstand. De små runde borde er helt fjernet fra venteområderne uden for retssalene, og fire stofstole er placeret med to meters afstand fra hinanden.

Værnemidler og afstand

Foran retssalene plejer at stå små runde borde med fire stofstole omkring, hvor vidner og andre besøgene i retten kan opholde sig. Nu er bordene væk og stolene placeret med to meters afstand, og en kasse med værnemidler placeret lige ved døren.

Et A4-ark på døren ind til retssalen fortæller, at der i denne retssal - en af de største i hele retsbygningen - er godkendt til 50 personer. Heraf 10 tilhørere.

I det store lokale har retsbetjenten været rundt med tommestokken og målt op. Her plejer at være to rækker med stole til tilhørere tæt ved siden af hinanden. Det er nu ændret. De fleste stole er fjernet og kun syv ladt tilbage - med to meters afstand.

Foran de forreste stole er der mere af det sorte »lufthavns-bånd«, der indikerer skillelinjen mellem tilhørere og sagens egentlige parter samt pressen.

Efter lidt justeringer, så anklageren kan se den tiltalte i stedet for nakken af en nævning, lader det til, at den nye opstilling med to meters afstand kan lade sig gøre. Bortset fra to nævninge­suppleanter, der må sidde 1,8 meter bag anklageren. Det accepterer begge parter.

Efterhånden som vidnerne har afgivet deres forklaringer, og hver gang nævninge og dommere forlader lokalet for at holde pause, må retsbetjenten rundt og spritte håndtag, stol og vidneskranke af.

Sådan er den nye hverdag i Retten i Holbæk.