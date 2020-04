Betonstykker faldt ned fra jernbanebro

- Min teori er, at rystelserne på broen, når togene kører over, har fået mere beton til at løse sig, og så er det altså til sidst begyndt at falde ned. Nu tager politiet kontakt til Banedanmark for at få sikret, at skaderne bliver repareret, lyder det fra indsatsleder Jan Bruun.