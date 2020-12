Der er udsigt til, at der kommer yderligere to ladestandere til elbiler på Gasværksgrunden ved Elværket, ligesom der er yderligere otte på vej på Markedspladsen og i Agervang. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Betinget ja til flere ladestandere til elbiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Betinget ja til flere ladestandere til elbiler

Holbæk - 03. december 2020 kl. 11:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg er indstillet på at ændre 20 almindelige parkeringspladser i Holbæk by til ladepladser for elbiler.

Det kan på en måde siges at være et betinget ja, for udvalget indstillede, at ordningen skal evalueres om et år.

Clever har ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at opstille 10 ladestandere, der hver har to udtag. Planen er at opstille fire ladestandere i Agervang, fire på Markedspladsen samt to på Gasværksgrunden nær Elværket, hvor der i forvejen står to standere.

Da klima- og miljøudvalget tirsdag behandlede sagen, indstillede tre medlemmer til økonomiudvalget og senere kommunalbestyrelsen, at tilladelsen gives. Det var Karina Helmer (V), Ole Brockdorff (S) og udvalgsformand John Harpøth (DF).

- Hvis vi vil opfylde målsætningen om 70 procents reduktion af CO2 i 2030, er vi nødt til at lave nogle tiltag. Vi er nødt til at signalere til byens turister og gæster, at de kan oplade bilen her, siger John Harpøth.

Karen Thestrup Clausen (EL) var fraværende under behandlingen af punktet. Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) stemte imod indstillingen, fordi han ikke ønsker, at offentlige parkeringspladser konverteres alene til elbiler.

Tror på selvjustits Udvalget indstillede, at ordningen skal evalueres om et år.

- Det er problematisk, hvis elbil-ejere vil holde der hele dagen. Men vi må tro, at bilisterne er interesseret i at køre væk igen, når der er ladet op, siger John Harpøth.

På grund af usikkerheden om, hvordan pladserne uden tidsbegrænsning vil blive brugt, foreslog John Harpøth på udvalgsmødet evalueringen om et års tid.

- Hvis der er for mange, der ikke kan komme til, er vi nødt til at indføre en begrænsning på maksimalt tre-fire timer. Vi kan nok få oplysningerne fra Clever om, hvordan ladestanderne bliver brugt. Nu giver vi det en chance og tror på selvjustits, siger John Harpøth.