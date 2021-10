Betændt familiehistorie: Oldefar var nazist

Hans mormor delte gladeligt ud af de gode historier. Hun fortalte ikke, at han efter krigen blev dømt for forbrydelser mod menneskeheden for forbrydelser mod menneskeheden for sin deltagelse i Folkedomstolen, hvor fjender af naziregimet blev summarisk dømt til døden.

- I min mormors verdensbillede var hendes far tvunget til at hjælpe nazisterne. Hun har aldrig villet anerkende, at hendes oldefar kunne have handlet anderledes. Tværtimod tog han åget på sig, for at undgå, at en rigtig nazist ville tage hans plads og gøre det hele meget værre. Hendes undvigelsesteknikker er ikke unikke. Tyske historikere har vist, at de fleste efterkommere af nazister er klar til at foretage sig store mentale krumspring for at fastholde deres elskede forældre i en helterolle, siger Ole Krogsgaard..