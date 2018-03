Bestyrelserne på Holbæk Kommunes folkeskoler fastholder retten til at afgøre, om elevernes skoledage skal gøres kortere. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Bestyrelser bestemmer skoledagens længde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bestyrelser bestemmer skoledagens længde

Holbæk - 23. marts 2018 kl. 17:23 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis eleverne i Holbæk Kommunes folkeskoler næste skoleår får afkortet deres skoledag, så sker det, efter skolebestyrelsen har sagt god for det.

For udvalget for Børn og skole i Holbæk Kommune besluttede onsdag, at kompetencen til at nedsætte timetallet ud fra folkeskolelovens paragraf 16b skal delegeres til skolebestyrelserne. Dermed har de fire bestyrelser fortsat retten til at beslutte, om skolerne må skære i timetallet ved fjerne noget af den såkaldte understøttende undervisning og i stedet sætte to voksne på de mere klassiske fag.

- Vi har en grundlæggende opfattelse af, at der skal så meget kompetence så tæt på kerneopgaven som muligt. Og selvfølgelig skal skolebestyrelserne have noget kompetence og noget, de selv kan beslutte og træffe valg om indenfor deres budgetramme. Det er en principiel tilgang til det, siger Sine Agerholm (LL), som er formand for udvalget Børn og skole.

Pædagogernes fagforbund BUPL havde før udvalgets møde givet udtryk for, at de mener, at kompetencen til at droppe den understøttende undervisning og dermed gøre skoledagen kortere, bør være hos det politiske udvalg. Men udvalget valgte altså at følge indstillingen og lytte til skolebestyrelserne.

Læs mere om udvalgets beslutning og få BUPL's reaktion i dagbladet Nordvestnyt fredag.