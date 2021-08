Holbæk Kommune lægger op til at bestille kollektiv bustrafik fra sommeren 2022 til sommeren 2023 i det hidtige omfang. Nye mødetider i skolerne kan måske senere øget behovet. Foto: Mie Neel

Bestilling af kollektiv trafik for 29,6 millioner

Holbæk - 18. august 2021 kl. 16:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der lægges op til, at Holbæk Kommune bestiller den kollektive bustrafik fra sommeren 2022 til sommeren 2023 i samme niveau som hidtil.

Senest den 28. oktober skal kommunen have foretaget bestillingen hos trafikselskabet Movia. Sagen er nu til politisk behandling i klima- og miljøudvalget og derfra via økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at der genbestilles kørsel for et beløb på 29,6 millioner kroner, hvilket svarer til det nuværende niveau.

Den nuværende køreplan har kun givet anledning til få henvendelser fra borgerne til kommunens administration. En af henvendelserne handler om rute 584, der kører mellem skolerne i Undløse og Nr. Jernløse.

Her skal elever fra Kvanløse, Igelsø og Brorfelde vente næsten en time på bussen om eftermiddagen, og de skal også tidligt af sted om morgenen. Administrationen beder Movia se på, om der er mulighed for at forbedre forholdene.

Elever får tidligere fri Flere skoler har på et møde varslet ændrede ringetider som led i frihedsforsøget på skoleområdet. Det kan betyde, at eleverne får tidligere fri, måske på tider, hvor der ikke kører busser.

Det vurderes, at en-to ekstra afgange på alle de linjer, der servicerer skolerne, vil betyde en merudgift på cirka 1,5-3 millioner kroner. Men da der endnu ikke er et overblik over omfanget af behovet, indstilles det, at genbestille buskørslen i det nuværende niveau.

Det vil så være muligt side­løbende at sætte gang i en proces, der afklarer behovet og mulighederne for ændrede køreplaner, der kan træde i kraft ved starten på skoleåret 2022/23.

Holbæk Kommune har afsat 31,1 millioner kroner til kollektiv trafik i 2022, så der er lidt luft til yderligere tiltag.

En overskridelse vil dog normalt først blive reguleret i bestillingen for 2024.

Evaluering er udsat Der var planlagt en evaluering af linje 507 mellem Holbæk Station og Holbæk Sportsby men på grund af coronaen er det blevet udsat. En evaluering ventes i stedet at indgå i trafikbestillingen om et år.

Ældrerådet i Holbæk Kommune er kommet med bemærkninger, dog ikke om køreplanerne. Derimod mener rådet blandt andet, at der er for lidt lys ved stoppestederne, så det er svært at orientere sig på opslagene, ligesom der mangler siddemuligheder. Disse bemærkninger tages med i administrations daglige arbejde, hedder det i dagsordenen.