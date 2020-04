Besøgsforbud på plejecentre fortolkes forskelligt i kommunerne. Men i Holbæk bliver der her og nu ikke lempet og åbnet for besøg - heller ikke på udearealer. Foto: Peter Andersen

Besøgsrestriktion er ikke til diskussion

Danske Ældreråds og Ældre Sagens ønske om at åbne for besøg på plejehjem ændrer ikke på besøgsrestriktioner. Og der er ingen plan om at følge Aarhus Kommunes eksempel med begrænset åbning for besøg på plejecentre i Holbæk. Restriktionerne er ikke til diskussion, siger Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet. - Vi følger påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed om midlertidigt besøgsforbud, til der kommer nye retningslinjer. Kun pårørende til kritisk syge og døende borgere må komme ind, understreger hun.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her