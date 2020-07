Beskæftigelsen er i bedring - men husk at vaske hænder

Genåbningen af landet gav comeback til blandt andet restauranterne i Ahlgade i Holbæk. Nu gælder det om at holde fast i god corona-adfærd, så vi ikke sætter det begyndende opsving over styr, mener Lars Dinesen (S), formand for Holbæk Kommunes beskæftigelsesudvalg.

Foto: Agner Ahm