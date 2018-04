Se billedserie Orø kan tilkalde assistance fra fastlandet, hvis det skønnes nødvendigt. Det var det for eksempel i februar, hvor der var brand i en gård i Bybjerg. Foto: Bjørn Nielsen, bpln.dk

Beredskabschef: Orø vil ikke altid kunne nås på 25 minutter

Holbæk - 25. april 2018 kl. 10:52 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandagens mindre brand i gymnastikhallen på Orøstrand Skole- og Behandlingshjem har sat fokus på brandberedskabet på Orø og afhængigheden af assistance fra fastlandet.

Branden kommer netop som den politisk udpegede beredskabskommission for Vestsjællands Brandvæsen sidder med en række spareforslag, der blandt andet kan betyde en beskæring af Orøs nuværende beredskab med to tredjedele.

Det vil indebære, at de lokale brandfolk på Orø i fremtiden ikke må gå ind i en brændende bygning, men i stedet skal vente på, at der kommer røgdykkere sejlende til øen fra brandstationen i Kirke Hyllinge på det sjællandske fastland.

Mandag i denne uge kunne øens egne røgdykkere komme ind i den røgfyldte hal og hurtigt slukke branden, der blev anmeldt klokken 17.05. Alligevel valgte den lokale holdleder for Orøs deltidsbrandmænd at tilkalde assistance fra Kirke Hyllinge.

Dermed blev responstiden for udrykningen fra fastlandet testet, og ifølge beredskabschef i Vestsjællands Brandvæsen, Lasse E. Hansen, blev testen bestået. Han henviser til tidspunkterne i de rapporter, der altid bliver lavet i forbindelse med udrykninger.

Dagbladet Nordvestnyt har fået adgang til udrykningsrapporterne, og de viser, at der gik 21 minutter, fra holdlederen klokken 17.17 - kort efter sin ankomst ved Orøstrand - bad om assistance fra fastlandet, til brandfolkene fra Kirke Hyllinge var fremme på brandstedet i Nørre Stænge klokken 17.38.

Rapporterne viser ligeledes, at den såkaldte 2. udrykning med to brandbiler forlod brandstationen i Kirke Hyllinge ét minut efter, at den var blevet alarmeret.

Lidt langsommere var indsatslederen, der kom fra Hvalsø, samt den første tankvogn fra Kirke Hyllinge, der blev sendt af sted ved den første 112-melding klokken 17.05. De to køretøjer var fremme 27 minutter efter alarmen.

Dermed er Lasse E. Hansen tilfreds med mandagens responstider - også set i lyset af de foreslåede besparelser. Her lægges der op til, at brandfolkene fra Kirke Hyllinge skal kunne være fremme ved et brandsted på Orø på 20-25 minutter døgnet rundt.

- Der blev ydet en god indsats over hele linjen i mandags, og det er jeg tilfreds med. Den anden udrykning fra Kirke Hyllinge kommer meget hurtigt afsted, men helt så hurtigt kan det nok ikke gå hver gang, medgiver Lasse E. Hansen i Nordvestnyt onsdag.

Hvis Orøs beredskab beskæres og omlægges til såkaldt ø-beredskab, vil brandfolkene fra Kirke Hyllinge fremover blive sendt afsted allerede ved den første 112-melding.

Dermed vil de, vurderer Vestsjællands Brandvæsens egne fagfolk, kunne være fremme på 20-25 minutter.

»Størstedelen af øen vil kunne nås fra nærmeste beredskabsstation i Kirke Hyllinge indenfor 20-25 minutter inklusiv færge, som kan tilkaldes døgnet rundt,« hedder det i den faglige analyse, som Vestsjællands Brandvæsen har forelagt beredskabskommissionen som en del af beslutningsgrundlaget for besparelserne.

Men til Nordvestnyt siger beredskabschef Lasse E. Hansen, at den responstid ikke skal forstås som længstetider.

- Det kan godt være, at det i nogle tilfælde vil tage længere tid, hvis vejrliget for eksempel driller. Så du får mig ikke til at sige, at responstiden hver eneste gang vil være 20-25 minutter. Det er udtryk for, hvordan det normalt vil være. Det kan måske være 35 minutter i nogle tilfælde og 15 i andre, så det er helt klart et gennemsnit, siger Lasse E. Hansen.

Han understreger, at det er fagligt forsvarligt, og at Orø dermed stadig vil have markant bedre responstid end eksempelvis Sejerø og være på niveau med områder som Sjællands Odde og Røsnæs på fastlandet.

I forhold til debatten om, at de lokale brandfolk kan miste muligheden for at gå ind i en brændende bygning med røgdykkerudstyr, opfordrer Lasse E. Hansen til, at man får nuancerne med.

- Når man indsætter røgdykkere, skal der være et sikringshold udenfor, som er klar til at gribe ind, hvis noget går galt. Det kræver, at der er brandfolk nok, men i dag er Orøs normering sådan, at der kun skal køre en holdleder og tre brandfolk ud i første omgang. Så de kan allerede i dag komme i en situation, hvor de må vente på assistance, siger Lasse E. Hansen til Nordvestnyt.

Udrykningsrapporterne for mandagens brand viser dog, at 11 lokale brandfolk mødte op - enten på brandstationen eller ved selv at køre direkte til Orøstrand.

Spareforslagene skal behandles af beredskabskommissionen på et møde sidst i maj, hvorefter de skal i høring hos blandt andet Beredskabsstyrelsen.

