Beredskaberne dropper Østre Færge og sender udrykninger via Orøfærgen

Der bliver ingen beredskabsaftale med rederiet Østre Færge, i stedet skal udrykningskøretøjer til Orø fra 1. oktober sejles over med Orøfærgen fra Holbæk. Opgaven har været at sikre øboerne, og at de kan føle sig trygge.

Det er resultatet af et møde onsdag, hvor Region Sjælland, brandvæsenet, politiet og Holbæk Kommune er gået sammen om en ny ordning, efter Østre Færges reder har meldt ud, at der fra midnat 1. oktober ikke længere sejler for beredskabet på alle tider af døgnet og uden for sejlplanen.