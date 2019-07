Se billedserie Jørgen Knudsen: - Nogen har foretaget en fejlvurdering, og så må der hives i håndbremsen. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: Bekymrings-brev om tiderne i hallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymrings-brev om tiderne i hallen

Holbæk - 31. juli 2019 kl. 16:30 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune, socialdemokraten Ole Hansen, har modtaget et bekymrings-brev fra Rådet for Socialt Udsatte i Holbæk Kommune. Rådet er bekymret for, hvordan det skal gå, hvis kommunen holder fast i, at Idrætsforeningen Ryttergården, der er for psykisk sårbare, skal afgive den træningstid, foreningen har i Bjergmarkhallen i Holbæk torsdag aften til andre.

- Nogen har lavet en fejlvurdering, og så må vi hive i håndbremsen. Jeg forstår ikke, at en erfaren administration kan nå frem til det resultat, at psykisk sårbare skal afgive træningstid for at andre kan komme til, når man nu ved, at de psykisk sårbare har behov for vante og trygge rammer, siger Jørgen Knudsen, formand for Rådet for Socialt Udsatte i Holbæk Kommune.

Både i udvalget for kultur og fritid, i udvalget for ældre og sundhed og i Holbæk Kommunes Handicapråd vil man drøfte IF Ryttergårdens situationen og de tildelte tider i Bjergmarkhallen efter sommerferien.