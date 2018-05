Se billedserie Borgmester i Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen (S) var blandt formiddagens talere hos 3F i Holbæk. Hun oplever, at flere borgere er bekymrede for deres hverdag og den fremtid, de går i møde. Foto: Peter Andersen

Bekymret borgmester: Tryghed og ro er de vigtigste mål

Holbæk - 01. maj 2018 kl. 12:09 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede med et krav om en 8-timers arbejdsdag i slutningen af 1800-tallet.

Men da Arbejdernes Internationale kampdag i dag blev åbnet med morgenbrød, røde faner og kaffe med avec i 3F-Huset i Holbæk, var flere af talerne farvede af de netop overståede overenskomstforhandlinger.

- Vi kan ikke holde 1. maj i år uden at takke og hylde medlemmerne i de offentlige ansattes fagforeninger (...) Uden denne massive og utrættelige opbakning var forhandlerne nok ikke nået i mål med det resultat, som nu ligger på de forskellige områder, sagde formand for socialudvalget i Holbæk Kommune Bente Juul Röttig (SF).

En bekymret borgmester Samme emne optog også folketingsmedlemmerne Kaare Dybvad Bek (S) og Eva Flyvholm (EL).

Men da borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) som den tredje indtog talerstolen, handlede talen mest om bekymringer.

- I løbet af de sidste fire måneder har jeg mødt mange borgere, der er bekymrede for deres hverdag og den fremtid, de går i møde, fortalte hun.

- Vi skal sikre, at medarbejdere og borgere tør gå til deres arbejdsgiver eller politikere og sige, når det går dårligt (...) Den tryghed og den ro er det vigtigste mål i vores borgmestertid. Og nu siger jeg »vores«, fordi jeg inddrager jer, fortsatte borgmesteren.

For 1. maj handler i høj grad om fællesskab. Det mente også flere af dem, der var mødt op for at høre talerne.

»Vi skal stå sammen« - Ved at fastholde traditionen fastholder vi også dagsordenen om, at vi skal stå sammen. Og sammenholdet mellem rig og fattig er en gevinst både for den enkelte og for samfundet, fortalte Benjamin Marling på 33 år.

Vigtigheden af fællesskab var også noget, som Lene Gjøl på 63 år fra Knabstrup kunne tilslutte sig. Over morgenmaden fortalte hun, hvorfor hun synes, at 1. maj er en tradition, der skal fortsætte.

- Det er vigtigt, vi bliver ved med at vise, vi står sammen. Det er ligesom, når man siger, at én tændstik kan knækkes så let som ingenting; men et helt bundt er svært at knække på én gang forklarede hun og konkluderede:

- Sådan er det også med fællesskab.

Med på talerstolen i 3F-Huset var også medlem af Regionsrådet Nicolai Nicolaisen (S) og forbundsformand for DSU (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, red.) Frederik Vad Nielsen.