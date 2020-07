Dobbeltskranken, der før stod her, er fjernet, så der nu er bedre plads til kunderne. Her apoteker Trine Frost - i midten - og kunderne Signe Kristjansen (tv.) og Josefine Jensen, begge fra Jyderup. Foto: Claus Sørensen.

Bedre plads på apoteket

- Coronasituationen gjorde det klart for mig, at vi skulle gøre noget. Derfor tog vi en skranke og de to reoler væk. Det har skabt meget mere kundeplads, og vi har oven i købet fået plads til at opsætte reoler ud mod vinduet, fortæller apoteker Trine Frost.