Clever vil etablere nye ladepladser til elbiler, blandt andet her på Gasværksgrunden i Holbæk. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Bedre forhold for elbiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre forhold for elbiler

Holbæk - 17. december 2020 kl. 09:59 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Nu har elbil-ejerne udsigt til en lidt nemmere tilværelse i Holbæk by, når bilen trænger til strøm.

Et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse gav onsdag aften grønt lys til at ændre 20 almindelige parkeringspladser til elbil-pladser med mulighed for at lade batterierne op.

Det er firmaet Clever, som har søgt om tilladelse til at opstille ladestandere til elbiler tre steder. Der kommer fire ekstra pladser på Gasværksgrunden, otte på Markedspladsen og otte i Agervang.

Skubber benzinbiler væk Liberal Alliance var ene om at være imod.

Christian Ahlefeldt-Laurvig har ikke noget imod el-biler. Men han var faldet over, at det i forslaget direkte står, at p-pladserne på Markedspladsen er meget benyttede, så de nye el-pladser betyder, at nogle ejere af benzin- og dieselbiler må finde et andet sted at parkere.

- Vi vil ikke være med til at give plads til elbiler, hvis det sker på bekostning af fossile biler, sagde han.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) pegede på, at ejere af fossilbiler ikke er ene om at have en udfordring - elbil-ejerne har et reelt problem med at finde en ladeplads.

De flytter sig Ladepladserne til elbiler er uden tidsbegrænsning. Men John Harpøth (DF) var ikke bekymret for, at elbil-ejerne lader deres biler stå til opladning i dagevis.

- Jeg har lige lært, at selskaberne, som leverer strømmen, gerne vil have laderne i gang i de tre-fire timer, det tager at lade en bil op. Men derefter forlanger de en pris, som ingen betaler frivilligt. Så elbil-ejerne lader den ikke stå med stikket i længere end højst nødvendigt, forklarede han.