Se billedserie Elsebeth B. Andersen har det svært med - i disse Coronatider - ikke at kunne give et kram til de pårørende til en afdød. Arkivfoto: Elisa Hauerbach.

Bedemanden er forberedt

Holbæk - 12. april 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu har det ikke været nødvendigt for bedemand Elsebeth B. Andersen, Mørkøv-Jyderup Begravelsesforretning, at trække i heldragten og iføre sig alle de dikterede værnemidler, der skal til, hvis hun skal håndtere en afdød, der har være smittet med Corona-virus. Men, hun er forberedt på at skulle tage det hele i brug, når det bliver nødvendigt.

- Det er klart at vi forholder os til den virkelighed, der er. Vi passer på hinanden og på dem, vi tager imod her i forretningen til pårørende-samtaler. Normalt tager jeg gerne ud til de pårørende og tager samtalen hjemme hos dem, men i denne tid, vil vi helst mødes med dem her omkring vores mødebord i forretningen. Vi har håndsprit stående ved døren og sørger for god rengøring inden deres besøg, så eventuelle smittekæder kan blive brudt. Kan de ikke komme her, tager vi i nogle tilfælde samtalen over telefonen, men det er sjældent, siger bedemand Elsebeth B. Andersen.

Bedemanden fortæller også, at det sværeste for hende i øjeblikket sådan set er ikke at kunne give et kram og trøste de pårørende til en afdød.

- Det har altid ligget naturligt til mig at give et trøstende kram og en skulder at græde ud ved. Det er en naturlig del af mit job, men nu kan jeg desværre kun stå på afstand og tilkendegive min medfølelse - og det er altså en svær situation. Når de pårørende græder, så græder mit hjerte med dem. Jeg glæder mig, til denne virus-tid er ovre, siger hun.