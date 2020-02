En 29-årig mand er blevet varetægtsfængslet, efter han i Holbæks natteliv kastede med et glas og bed en betjent. Foto: Thomas Olsen

Bed betjent og blev varetægtsfængslet

Episoden fandt sted natten til lørdag, hvor Midt- og Vestsjællands Politi klokken 03.02 rykkede ud til en restauration i Nygade. Her havde den 29-årige optrådt voldelig og skabt uro på stedet.

Ifølge dørmændene havde han kastet et glas gennem lokalet, så det knustes mod væggen, ligesom han havde taget fat i en stol formentlig for at kaste den. Det var han dog blevet standset i af dørmændene, der overdrog manden til politiet, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.