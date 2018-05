Ved en gårdbrand tidligere i år var Orøs egne røgdykkere i aktion for at fjerne halm. Der var ikke fare for menneskeliv, men den hurtigere indsats var med til at begrænse ødelæggelserne. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Beboerforening vil fastholde beredskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboerforening vil fastholde beredskab

Holbæk - 01. maj 2018 kl. 19:49 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke bare uacceptabelt, men decideret hensynsløst, når Vestsjællands Brandvæsen taler om at harmonisere brand- og redningsberedskabet på de fire øer i området, Orø, Sejerø, Nekselø og Reersø.

Det mener Jens Bloch, formand for Orø Beboerforening, der nu melder sig på banen med kritik af det spareforslag, der vil betyde en nednormering af det nuværende beredskab på Orø. Dermed vil det blive et såkaldt ø-beredskab, som de tre øvrige øer allerede har i dag.

- Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvordan man kan sammenligne Orø, der har 900 fastboende borgere og mindst 5000 mennesker om sommeren, med Sejerø, hvor der bor langt færre (cirka 400 fastboende, red.). Vi har mange ældre borgere, der ikke er selvhjulpne, og desuden har vi Orøstrand Skole- og Behandlingshjem med børn. Derfor er det helt hensynsløst, at man vil fjerne røgdykkerne fra Orø, så vi i stedet skal vente på, at de kommer fra fastlandet, siger Jens Bloch til dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Vestsjællands Brandvæsen begrunder forslaget med, at der kan være røgdykkere fremme på Orø fra fastlandet på 20-25 minutter, og at det er markant hurtigere end til eksempelvis Sejerø.

Men Jens Bloch og Orø Beboerforening vil ikke stille sig tilfreds med den sammenligning. Derfor har formanden i første omgang delt sin bekymring med borgmester Christina K. Hansen (S), og snart vil hele bestyrelsen tage sagen op.

- Jeg er med på, at der skal spares penge. Men for Orø er det altså et enten-eller med røgdykkerne. Det er meget definitivt, hvis de forsvinder, siger Jens Bloch til Nordvestnyt.

Som led i en generel spareplan for Vestsjællands Brandvæsen er det foreslået at neddrosle Orøs nuværende status som basisstation til et ø-beredskab.

Det vil blandt andet betyde, at øens egne brandfolk fremover vil få en lavere uddannelse og en lavere godtgørelse for at rykke ud.

Der vil fortsat være den nuværende autosprøjte, men forslaget lægger op til, at brandfolkene kun må lave udvendig slukning.

Det vi kunne spare cirka 590.000 kroner årligt.

relaterede artikler

Midt i ophedet debat: Røgdykkere kom i aktion på Orø 24. april 2018 kl. 11:10

Spareforslag: Orø kan miste røgdykkere 21. april 2018 kl. 09:15

Brand på Orø 05. februar 2018 kl. 15:56