Beboere siger nej til boliger i seks etager

Foreløbig er der kun tale om, at et areal ved Jehovas Vidners adresse på Stenhusvej 28 i Holbæk kan være på vej til at overgå til et nyt boligområde. Men en stor kreds af beboere rundt om arealet er kommet op på barrikaderne i et forsøg på at undgå, at der bygges.