Beboere har i mange år klaget over p-forholdene. Nu har et flertal ved en urafstamning sagt ja til, at det store boligkvarters p-areal kan sendes i udbud for at lade et privat p-selskab regulere den. Foto: Per Buurgaard Christensen

Beboere siger ja til at lade et privat selskab regulere p-pladsen

Holbæk - 23. september 2020 kl. 15:01 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 140 ja-stemmer er der lagt op til at lukke et privat parkeringselskab ind for at regulere p-arealet for knap 800 lejemål. Ja-stemmerne gav afdelingsbestyrelsen i Ladegårdsparken i Holbæk retten til at sende kvarterets p-pladser i udbud. 56 stemte nej.

Der har i årevis været klager fra beboere om reglerne for parkering og mangel på pladser. Efter en urafstemning tirsdag mener et flertal, at det kan løses ved at lade et privat p-selskab regulere og håndhæve regler med afgifter.

Det markante flertal skal ses i lyset af antal lejemål.

- Der har været to informationsmøder, forslaget er lagt i alles postkasser, og der kunne stemmes fra 10 til 18. Kun 98 lejemål med hver to stemmer deltog i urafstemningen, det svarer til cirka 12 procent ud af knap 800 lejemål, konstaterer afdelingsformand Uffe Frejdal Nielsen.

Nu skal bestyrelsen tage kontakt til tre selskaber for at få bud på løsning på parkering for beboere, handikappede, håndværkere, hjemmeplejen og gæster, når der også skal tages højde for, at det private selskab skal tjene penge.

Alle lejemål vil få ret til en gratis p-plads og mulighed for at købe ret til ekstra p-plads for cirka 750 kroner om måneden pr. bil. Samme pris skal gælde retten til en plads for biler med cvr-nummer.

- Der bliver hverken afmærkede pladser eller seddel i vinduet. Registrering og kontrol er elektronisk, bemærker Uffe Frejdal Nielsen.

Det nuværende regelsæt fra 2008 udløber slut november. Det regulerer p-forhold for gulplade-biler, som efter kontrakten skal betale 750 kroner for en måneds ret til at parkere.

Tirsdagens urafstemning var i stedet for et afdelingsmøde på grund af covid-19.