Beboere evakueret efter brand i boligblok

Der har onsdag morgen været brand i et kælderrum under en opgang i Ladegårdsparken Vest i Holbæk.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at beboere i opgangen er blevet evakueret, og ingen personer skal være kommet til skade ved branden.

Nogle beboere har fået lov til at blive i deres lejligheder, hvis de undlader at åbne døre og vinduer, fortæller Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Vestsjællands Brandvæsen sendte røgdykkere ned i kælderen, og ved 8-tiden var meldingen fra politiet, at branden var slukket.

- Det er endnu alt for tidligt at sige, hvordan branden er opstået, men det vil vi nu forsøge at få klarlagt, siger Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.