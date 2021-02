Se billedserie Lørdag aften rykkede politi og andre ind til en større aktion i Apotekerhaven i Holbæk, og det har betydet en del utryghed i bebyggelsen. Foto: Presse-fotos.dk Foto: Claus Bjoern Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere efter mørkelagt aktion: Ikke overrasket over mulig terrorisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere efter mørkelagt aktion: Ikke overrasket over mulig terrorisme

Holbæk - 09. februar 2021 kl. 15:41 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Vi tænkte nok, at det kunne være i dén retning, siger en yngre kvindelig beboer i Apotekerhaven i Holbæk om de seneste, sparsomme oplysninger om weekendens massive politiaktion i bebyggelsen med 100 lejligheder.

Læs også: Syv mænd og kvinder anholdt i mulig terrorsag

Det skal understreges, at der ikke vides noget med sikkerhed, men et grundlovsforhør i Roskilde med start søndag aften og et grundlovsforhør i Holbæk med start mandag aften - begge under stort politiopbud - kan muligvis begge have en sammenhæng med politiaktionerne i Apotekerhaven og på Anders Larsensvej i Holbæk i weekenden.

Maden kunne ikke afhentes Når det ikke kommer helt bag på beboerne, at sagen muligvis kan have en sammenhæng med mulig terrorisme, skyldes det, at de kunne se det meget store opbud af blandt andet bomberyddere og flere andre.

- Jeg bor her selv og var hos en veninde i Apotekerhaven, hvor vi var fire, der skulle spise sammen. Vi havde bestilt noget mad, men da maden skulle hentes i bil, kunne vi ikke komme til den, fordi der var spærret på grund af aktionen, fortæller den yngre kvinde, der ikke ønsker at optræde med sit navn i artiklen.

Via en intern facebook-gruppe i Apotekerhaven fulgte de med i, om der er nogen, der vidste, hvad baggrunden for aktionen var. Det var, og er der stadig ingen, der ved.

- Ville være rart at vide, hvad det handler om - Jeg så én, der var anholdt, og en ransagning i en lejlighed. Vi føler os utrygge, og der er en trykket stemning, og det gælder stadig, tror jeg. Vi vil gerne have svar på, hvad det er. Jeg har det selv sådan, at det ville være rart at vide, hvad det handler om. Ellers tænker man alle mulige tanker, så det ville være rart at få det på plads, siger kvinden tirsdag ved middagstid.

Hun tænker, at især de familier med børn, som gennem vinduet oplevede, hvad der skete, måske kunne have brug for hjælp til at bearbejde oplevelsen.

- Fedt, at politiet rykker så hurtigt ud En yngre mandlig beboer i Apotekerhaven oplevede ikke selv så meget af aktionen lørdag aften og den lidt mindre aktivitet i løbet af natten og en del af søndagen, fordi han ikke har udsyn til parkeringspladsen og ikke bor helt tæt på det sted, hvor indsatsen var koncentreret.

- Jeg har læst og hørt om det og fulgt med i vores interne Facebook-gruppe. Det har været lidt mærkeligt, at vi ikke kan få noget at vide, siger han.

Hvis det handler om terrorisme, er spørgsmålet, om det måske er nogle, der har talt sammen over nettet, sendt tekstbeskeder eller lignende, siger han.

- Jeg tvivler på, at der har været noget lige op over. Men jeg synes, det er fedt, at politiet rykker så hurtigt ud, så det kan blive clearet med det samme, hvis der er noget, siger den yngre mand.

Lysene er slukket på Anders Larsensvej På Anders Larsensvej har der siden søndag ikke været tegn på nogen tilstedeværelse i det hus, som politiaktionen koncentrerede sig om fra tidligt søndag eftermiddag. Der plejer at være fuldt blus på lysene om aftenen, men det har der ikke været siden søndag.

Et par, der bor i nærheden, fortæller, at det yngre par i det pågældende hus har boet der i omkring tre år. De omtales som flinke unge mennesker, som ikke var udfarende i lokalområdet, men manden hos det par, der bor i nærheden, har talt med dem flere gange.

Kvinden opdagede søndag eftermiddag ud gennem køkkenvinduet, at der var gang i en masse aktivitet med politi og andre.

- Det er ikke, fordi vi er nervøse, men vi ville gerne have lidt at vide om, hvad der er baggrunden for aktionen, siger parret.

- Der findes ekstremisme alle steder Dagbladet Nordvestnyt spurgte nogle forbipasserende, som bor lidt længere væk, om deres oplevelse af situationen.

- Vi flyttede til Bjergmarken for få år siden, og vi oplever Holbæk som stille og rolig og en dejlig by at bo i, selv om der selvfølgelig har været noget ballede i Vangkvarteret og Ladegårdsparken. Dét her kan godt ryste os lidt, men det kunne lige så godt ske andre steder, for der findes ekstremisme alle steder, siger en kvinde, som også ønsker at optræde anonymt i artiklen.

relaterede artikler

Video: Grundlovsforhør i mulig terrorsag 09. februar 2021 kl. 07:16