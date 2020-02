Vestsjællands Brandvæsen kørte til ejendommen for hurtigst muligt at få lukket en eventuel gaslækage.

Beboer kunne lugte gas i lejlighed

Vestsjællands Brandvæsen kørte til ejendommen for hurtigst muligt at få lukket en eventuel gaslækage.

- Vi brugte vores gasdetektor, men kunne ikke konstatere, at der var noget udslip af gas i ejendommen. Så der var ikke så meget mere for os at gøre, siger Gert Olsen, indsatsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.