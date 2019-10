Her ses fra venstre lederen af Stenhus Sports College, Maja Liep, områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Henrik Møllegaard, og medstifter af Elite Basketball Sjælland, Jesper Sørensen.

Send til din ven. X Artiklen: Basketball-talenter støttes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Basketball-talenter støttes

Holbæk - 21. oktober 2019 kl. 07:40 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To aftaler. Aftaler om støtte. Aftaler om støtte af talenter.

Sparekassen Sjælland-Fyn har indgået partnerskabsaftaler med både Stenhus Basketball College og Elite Basketball Sjælland.

Aftalerne skal hjælpe unge gymnasieelever med at udvikle deres talent inden for basket, mens de er under uddannelse.

Fælles for de to aftaler er, at det økonomiske bidrag er altafgørende i driften af talentudviklingsmiljøet på Stenhus Basketball College.

- Med aftalen kan vi sikre et fortsat højt niveau med dygtige trænere til vores talentfulde spillere, og vi kan bygge bro fra et ungt elitemiljø til 1. division for herrer. De unge drenge fra Stenhus kan få lov til at spille med dygtige seniorspillere og udvikler sig endnu mere, siger Jesper Sørensen, der er medstifter af Elite Basketball Sjælland og en af holdets trænere.

Hånd i hånd

- I sparekassen vægter vi talentudvikling og uddannelse højt og vil gerne anerkende og støtte Elite Basketball Sjælland og Stenhus Basketball College, som får talentudvikling og uddannelse til at gå hånd i hånd, siger områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Henrik Møllegaard.

Maja Liep, der er leder af Stenhus Sports College - som foruden basketball står for elitetræning inden for badminton, fodbold, håndbold og tennis - er begejstret for aftalen, der skaber mulighed for at udvikle talenterne.

Stort skulderklap

- Siden vi startede Stenhus Basketball College for 10 år siden, har den regionale og lokale forankring været vigtig, fordi der er et stort potentiale på Vestsjælland. Det er et stort skulderklap, at sparekassen støtter os, tilføjer Jesper Sørensen.