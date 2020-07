Frisør Malene Andersen (tv.) ses her sammen med indehaver Stine Hasselriis og frisør Annette Kirkerup Jørgensen(th.), der er blevet fastansat hos Salon Hair. Foto: Elisa Hauerbach.

Send til din ven. X Artiklen: Barselsvikaren er blevet fastansat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Barselsvikaren er blevet fastansat

Holbæk - 06. juli 2020 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med at barselsorloven blev afsluttet for Stine Hasselriis, indehaver af Salon Hair i Jyderup, besluttede hun samtidig at fastansætte sin barselsvikar.

- Det er simpelthen gået så godt for Annette under min barselsorlov, og hun indgår så perfekt i vores team, så jeg har valgt at fastansætte hende, siger Stine Hasselriis, der selv er tilbage på deltid i salonen.

Den fastansatte frisør, Annette Kirkerup Jørgensen, er altså ikke ny i salonen, men at kunderne er glade for hende, ses på hendes kundekartotek, for hun har allerede en del faste kunder.

Man kan booke tider hos hende, hos Stine Hasselriis og resten af salonens team, via deres onlinebooking.

Stine Hasselriis er glad for kunne tilbyde Annette Kirkerup Jørgensen en stilling, hvor hun kan fortsætte sin gode udvikling.

- Det er så skønt at se, hvordan ens ansatte engagerer sig og vokser med opgaven. Annette har været uddannet i fire år, og var lidt forsigtig i starten, men hun har udviklet sig helt vildt siden. Hun var med på nogle kurser indenfor farvning, blev inspireret i den retning og er nu hammerdygtig til at arbejde kreativt med farverne, fortæller Stine Hasselriis, der selvom hun er glad for at være tilbage i salons hverdag, også er lykkelig over at være mor for de to børn derhjemme.

De nye rutiner som er indført i salonen, blandt andet med øget fokus på rengøring og hygiejne, er noget man har tænkt sig at bevare som en del af den faste hverdag. Frisørerne fortæller, at de allerede nu er blevet vant til at spritte af og rense redskaber imellem kunderne, så man vil beholde de nye rutiner fremadrettet, også efter sommerperioden, hvor salonen i øvrigt ikke holder sommerlukket.

- Det er skønt at der er efterspørgsel på vores ydelser - og jeg indretter min arbejdstid, så det passer med familie og salonens kundeflow, det vil alle have det bedst med, slutter salonens indehaver, Stine Hasselriis.