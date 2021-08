Se billedserie Røllike Meinilds kunstværk har en padelspiller i kørestol - et passede motiv i et værk, der skal hænge i et nyt indgangsparti til hallen, som med ramper, automatisk døråbning og indgang i ét niveau giver kørestolsbrugere adgang til aktiviteter og fællesskab. Foto: Margit Pedersen

Bankospil førte til handicappris

Holbæk - 18. august 2021 kl. 00:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det begyndte med et bankospil, og tirsdag aften kom belønningen i form af en Handicappris for at sikre, at kørestolsbrugere kan komme ind i sportshallen via ramper, automatisk døråbnere og indgangsparti i ét niveau. Et prisværdigt initiativ af Mørkøv Hallen, mener Handicaprådet i Holbæk Kommune, som uddeler prisen.

Daglig leder Peter Mørk og ungdomsformand i Mørkøv Idrætsforening (MIF) Claus Dahlin var mødt op vel vidende, at hallen var nomineret, men uvidende om at skulle gå hjem med 10.000 kroner og et kunstværk af Røllike Meinild, Holbæk.

Udfordring skulle løses Der bliver holdt bankospil i hallen, og nogle deltagere havde svært ved eller kunne ikke bruge trapperne.

- Vi satte os sammen og drøftede mulighederne. Med hjælp fra Holbæk Kommune, Handicaprådet og tilgængelighedspuljen løste vi udfordringen. Jeg blev lidt overrasket over at være nomineret til prisen, jeg anede ikke, at der er en sådan pris, tanken var bare at gøre hallen tilgængelig, sagde Peter Mørk i takketalen.

Han fik ros Claus Dahlin, der også er med i MIF's hovedbestyrelse. Efter Peter Mørk er ansat, er der kommet mange nye tiltag.

Hallen er bannerfører Prisen gives for et selvstændigt initiativ, som burde være naturligt alle steder i kommunen, sagde Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd.

Men sådan er det langtfra, Mørkøv Hallen er bannerfører, tilføjede hun, mens socialudvalgsformand Bente Röttig (SF) kaldte de to fra hallen frontløbere.

- Det er inspirerende, at I på egne vegne har sikret, handicappede kan deltage i sportsaktiviteter og fællesskabet. Jeg ved, at andre haller også gerne vil. Løb ud og fortæl dem, hvordan I gjorde, opfordrede hun.

Alle er prisværdige Ud over Mørkøv Hallen var Ole Grydelund, stifter af Team Tvilling i Holbæk, og dagtilbuddet for voksne med handicap Kildehaven Gården i Svinninge indstillet - for anden gang.

- Der er kun en vinder. Det betyder ikke, at I andre ikke er velkvalificerede. I kunne alle have vundet, I var alle i spil i vurderingen, og jeg har bare lyst til at give prisen til jer alle, konstaterede Sytter Kristensen.

Når Mørkøv Hallen endte som vinder, skyldes det, at Handicaprådet tidligere har præmieret aktiviteter som Gården og Team Tvilling, understregede hun.

Penge går til p-pladser Det er ikke en skrivefejl, handicapprisen er for 2020, som ikke blev uddelt på grund af coronavirus og nedlukning. Der er ingen pris for 2021, men i 2022 kan der indstilles igen.

Med prisen følger 10.000 kroner, skal være med til at betale to parkeringspladser til handicappede, forklarede Peter Mørk. Det blev der ikke råd til i denne omgang, ligesom der ikke var penge til automatiske døre ind til hallens lokaler. Men det kommer der.

Hvert år følger et kunstværk med prisen. Røllike Meinilds billede passer perfekt til den ny indgang med sine sportsmotiver.

Der er kun det ene, men hendes signatur er der med figurer af tørrede bananskræller. Og helt naturligt har hun placeret en padelspiller i kørestol.

- Det glæder mit hjerte, at kørestolsbrugere kan komme i hallen, sagde hun.