Bankoforening er i fare for at lukke

Holbæk - 21. juni 2021 kl. 18:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Efter 24 år med Jernløse Bankoforening er det måske snart slut. Der har i øvrigt været spillet banko i Vommevad Forsamlingshus ved Sdr. Jernløse siden 1960'erne.

På grund af coronaen har der dog ikke været spillet siden 9. marts sidste år. Og det kan have været sidste gang.

Hvis der ikke kan vælges en ny bestyrelse ved en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. juni, må foreningen nemlig opløses.

Baggrunden er, at der ved en generalforsamling onsdag i sidste uge ikke kunne vælges en bestyrelse. Kun to var villige til at modtage valg, og der skal være mindst tre medlemmer.

Fire med helt fra starten De fem hidtidige medlemmer af bestyrelsen har alle valgt, at tiden er inde til at takke af på grund af alder. Fire af de fem har været med i bestyrelsen, siden Jernløse Bankoforening blev stiftet den 13. juni 1997. Formand og fast opråber ved mandagens bankoaftener i alle årene har været Hans Kurt Stoltze, Regstrup. Også hans kone, Lina Stoltze, har siddet i bestyrelsen fra stiftelsen.

Det samme gælder Ingrid Petersen og Karin Hemmingsen, begge Regstrup, mens Kirsten Petersen, Kvanløse, har været med i cirka fire år.

Klubber vil mangle midler Hans Kurt Stoltze fortæller, at bankoforeningen hvert år har fået overskud på 40.000-60.000 kroner. Uden foreningen vil ungdomsarbejdet i Jernløse Håndbold, Jernløse Boldklub og Jernløse Badminton Klub komme til at mangle de penge. Det kan for eksempel betyde, at nogle rejser må droppes.

- Vi har været med hver mandag, undtagen i ferierne. Det er et stort arbejde, men vi har gjort det med glæde, fortæller Line og Hans Kurt Stoltze.

Foruden de fem i bestyrelsen er der seks hjælpere ved mandag aftens bankospil.

Det er et stort arbejde, for der skal også handles ind og laves aftaler om for eksempel buskørslen fra Holbæk til Vommevad Forsamlingshus. Og fremover skal foreningen også selv sørge for at stille borde og stole op.

Der kommer typisk 120-140 deltagere, både fra lokalområdet og længere væk fra. Kun hvis Danmark spiller fodboldlandskamp, eller sankthansaften falder på en mandag bliver der aflyst.

Ønske om længere ferier Flere af bestyrelsesmedlemmerne og hjælperne er over 70 år, og det fylder Hans Kurt Stoltze i september. Han gik på pension i maj sidste år som sælger i kemibranchen. Samtidig gik Lina Stoltze på efterløn som hjemmehjælper i Holbæk Kommune.

- Vi har fra 2005 haft en lejlighed i Tyrkiet, og der vil vi gerne holde ferier i længere tid - to måneder i efteråret og en måned i foråret. Men vi vil stadig gerne hjælp til, når vi er hjemme, fortæller banko-parret.

30. juni klokken 19.15 holdes den ekstraordinære generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus. Hvis der ikke vælges en bestyrelse, holdes den anden ekstraordinære generalforsamling samme aften, hvor der skal træffes beslutning om opløsning af foreningen, og hvordan midlerne skal anvendes.