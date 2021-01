Bandidos skal holde sig væk fra Industriparken

Torsdag klokken 17 lukkede politiet ned for al adgang til ejendommen Industriparken 31 i Jyderup, som er kendt som tilholdssted for flere rocker-grupperinger, heriblandt Bandidos. Opholdsforbuddet gælder frem til den 11. februar.

Ved aktionen i går sikrede politiet sig, at huset på Industriparken var tømt for personer, hvorefter der blev sat skilte op om adgangsforbuddet.

Politiet vurderer, at der er fare for, at konflikten kan brede sig til resten af Sjælland, og man reagerer derfor med en lukning af en række rocker-tilholdssteder.

Om Industriparken 31 forklarer politiet, at borgere, der bor eller blot befinder sig i nærheden af stedet, ikke skal udsættes for fare.

- Det er uacceptabelt, at konflikten har nået et niveau, hvor forbipasserende eller andre, der befinder sig i området, potentielt kan risikere at komme til skade. Derfor indfører vi nu opholdsforbud for at forebygge en sådan situation, siger fungerende politidirektør Lene Sørensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.