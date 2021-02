I januar tømte politiet tømte den grundigt indhegnede villa i Industriparken 31 i Jyderup for personer og satte skilte op om opholdsforbuddet. Nu er opholdsforbuddet forlænget. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Bandidos skal fortsat holde sig væk

Holbæk - 11. februar 2021 kl. 12:48 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi har besluttet at forlænge opholdsforbuddet for Industriparken 31 i Jyderup, som er kendt som tilholdssted for blandt andre Bandidos.

Foreløbigt er opholdsforbuddet, der først blev indført den 28. januar, forlænget frem til torsdag den 25. februar klokken 17.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at der på baggrund af den verserende konflikt mellem Bandidos MC og NNV-gruppen fortsat er en betydelig risiko for angreb på adressen i Jyderup, der tjener som opholdssted for Bandidos MC.

»Et sådant angreb vil være til fare for de borgere, der bor eller befinder sig i nærheden af stederne, hvorfor betingelserne for forlængelse af det allerede udstedte opholdsforbud ... fortsat er opfyldt«, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de følger situationen tæt og fortsætter de særlige tilsyn på adressen for at sikre, at opholdsforbuddet overholdes. Overtrædelser kan straffes med fængsel op til to år.