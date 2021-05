Godt to år efter skuddrabet på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk er et nævningeting ved Retten i Holbæk onsdag nået til en afgørelse i sagen mod tre mænd, der har været tiltalt for drabet. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Bandidos-rockere tiltalt for at likvidere 18-årig: Her er afgørelsen

Holbæk - 12. maj 2021 kl. 09:19 Af Morten D. Christensen

Et nævningeting ved Retten i Holbæk har onsdag formiddag fundet to personer skyldige og frikendt én for skuddrabet 28. april 2019 på den 18-årige Zobair Saidi ved opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

Afgørelsen faldt efter en retssag, der strukket sig over tre måneder og i alt 10 retsmøder.

De to dømte er 26-årige »P« og 29-årige »M«, mens nævningetinget frikendte 34-årige »K«.

Alle var på gerningstidspunket tilknyttet Bandidos, men »M« har dog efter sin anholdelse forladt rockergruppen.

»P« blev fundet skyldig i at have affyret de dræbende skud, mens retten dømte »M« for at planlægge drabet.

»K« blev frikendt for anklagen om, at han havde bestilt drabet på et medlem af Vang-gruppen.

Dét var den 18-årige Zobair Saidi, og retten gav anklagemyndigheden medhold i, at drabet skete som led i konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Nu skal nævningetinget afgøre strafudmålingen til de to dømte. Den afgørelse ventes senere på dagen onsdag.

Nævningetinget var enig om afgørelsen.

Alle tiltalte har under hele sagen nægtet sig skyldige i anklagerne.

Sagens absolutte hovedforhold var drabet søndag den 28. april 2019 klokken 22.12, hvor Zobair Saidi blandt andet blev ramt af revolverskud i hovedet affyret på klos hold, da han ville samle en klump hash op ved opgangen.

Foruden de nu dømte erkendte den i dag 28-årige Mikkel Oliver Falck Nielsen allerede i september sidste år medvirken til drabet og blev idømt 12 års fængsel. Det var ham, der kastede hash ned til den 18-årige for at lokke ham i baghold.

De tre mænd var desuden tiltalt for at have forsøgt at dræbe Zobair Saidi allerede to dage før ved brug af samme fremgangsmåde.

Her var det dog Mikkel Nielsens nu 21-årige kæreste, der kastede hashen ud. Hun har tilstået og er idømt ét års fængsel for medvirken til forsøg på grov vold, fordi hun var af den overbevisning, at offeret skulle have tæsk, men ikke dræbes.

Det første forsøg mislykkedes, fordi hashen blev kastet ud på den modsatte side af blokken i forhold til »P's« placering.

Endelig blev »P« dømt for besiddelse af et skydevåben i det offentlige rum under særdeles skærpende omstændigheder.

