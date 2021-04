Det var ved et busstoppested ved Havevang i Holbæk, at tre unge mænd blev overfaldet med slag fra økser, hamre og bat af op mod 15 personer tilbage i oktober 2018. Nu er sagen blevet afgjort ved retten. Foto: Morten D. Christensen

Bandidos-rockere overfaldt teenagere med økser ved busstoppested: Her er dommen

Holbæk - 09. april 2021

Retten i Holbæk har fredag middag fundet tre mænd på 23, 29 og 32 år med tilknytning til Bandidos skyldige i grov vold mod tre teenagere, der tilbage i oktober 2018 blev overfaldet med økser, hamre og bat ved et busstoppested i Havevang i Holbæk.

En fjerde tiltalt, en 28-årig mand, blev frifundet i det forhold.

Samtidig har retten frifundet de to på 23 og 29 år for et overfald på en dengang 18-årig mand i Nykøbing Sj. ligeledes i oktober 2018.

Det oplyser Retten i Holbæk til sn.dk.

Dommen blev afsagt klokken 12 uden et retsmøde. Det betyder, at de tiltalte og deres forsvarere har fået dommen tilsendt i e-boks.

Alle fire tiltalte har under sagen nægtet sig skyldige i voldsanklagerne.

Bandekonflikt I fredagens dom giver Retten i Holbæk anklagemyndigheden medhold i, at overfaldet i Havevang skete som led i en voldelig konflikt i efteråret 2018 mellem på den ene side Bandidos MC Westcity - rockernes Holbæk-afdeling - og den såkaldte Vang-gruppering på den anden side.

Anklagemyndigheden havde således tiltalt de fire mænd efter straffelovens paragraf 81a - bedre kendt som bandeparagraffen - og dermed lagt op til, at retten kunne fordoble straffen for de to voldsepisoder.

Fængselsstraffe Det betyder, at 23-årige Sean Reinholdt Mangor Jensen blev idømt tre år og ni måneders fængsel, men heraf var et år og fire måneder en gammel reststraf, som blev udløst, fordi Havevang-forholdet blev begået i prøvetiden. Straffen skal også ses i lyset af, at den 23-årige tidligere er dømt for vold, ligesom han i den aktuelle sag blev dømt for nogle mindre alvorlige forhold. 29-årige Marco Steppat Hansen og 32-årige Jacob Jabszor Bitch Larsen blev hver især idømt to års fængsel. Det var også primært for episoden i Havevang, men også de to blev dømt for mindre forhold.

Opholdsforbud Samtidig har retten tildelt Marco Steppat Hansen og Jacob Jabszor Bitch Larsen et fire-årigt opholdsforbud, som træder i kraft, når dommen er afsonet. Opholdsforbuddet betyder, at de to ikke må opholde sig op en række adresser med tilknytning til Bandidos samt i et afgrænset område omkring Vang-kvarteret og Ladegårdsparken i Holbæk, hvor konflikten udspillede sig. Selv om 23-årige Sean Reinholdt Mangor Jensen i lighed med de to blev fundet skyldig i at have begået vold som led i en konflikt, slipper han for at få et opholdsforbud. Det skyldes, at han siden sagens start i oktober 2018, hvor han var Bandidos-supporter, nu er i et officielt exit-program for at lægge rocker-tilværelsen bag sig. Artiklen opdateres ....

