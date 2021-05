Et nævningeting ved Retten i Holbæk har sent tirsdag eftermiddag sat i hvert fald foreløbigt punktum i drabssagen fra Ladegårdsparken i Holbæk. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Bandidos-rockere får livstid for bandedrab på 18-årig

Holbæk - 18. maj 2021 kl. 17:05 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Fængsel på livstid og dermed lovens strengeste straf .

Sådan lyder dommen over 26-årige Patrick Skjold Andersen og 29-årige Mickey Weiergang Dreier for skuddrabet på den 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk i april 2019.

Det står klart efter, at et nævningeting tirsdag kort efter klokken 17 har afsagt dom i drabssagen, som har kørt ved Retten i Holbæk siden midten af februar. Begge dømte ankede på stedet til Østre Landsret med påstand om frifindelse eller alternativt en mildere straf.

Til stede ved domsafsigelsen var moren til den afdøde. Hun var i ført en t-shirt påtrykt et foto af den dræbte søn.

Desuden var pårørende til de to dømte mødt op for at høre rettens afgørelse. Der blev udvekslet smil mellem tilhørerne og de drabsdømte.

Kendt skyldige i sidste uge Tirsdagens dom med strafudmåling kommer efter, at samme nævningeting onsdag i sidste uge fandt Patrick Skjold Andersen og Mickey Weiergang Dreier skyldige i at have planlagt og udført drabet på Zobair Saidi om aftenen den 28. april 2019 ud for opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

Her blev den 18-årige skudt i hovedet på klos hold samt i armen og lænden, da han mødte op ved opgangen for at modtage en klump hash, der, efter aftale med den nu 28-årige Mikkel Oliver Falck Nielsen, skulle kastes ned til ham fra sidstnævntes lejlighed i opgangen.

Ventede på bænk med revolver 26-årige Patrick Skjold Andersen har nægtet sig skyldig, men retten fandt det bevist, at han sad på en bænk mellem boligblokkene og ventede på den 18-årige.

Da Saidi var ved opgangen, kom Patrick Skjold Andersen frem bag ham og affyrede i alt fem revolverskud, hvor af de tre ramte offeret og dræbte ham nærmest øjeblikkeligt.

29-årige Mickey Weiergang Dreier har ligeledes nægtet sig skyldig i drabet. Nævningetinget mente dog også her, at anklagemyndigheden har bevist, at Dreier forud for drabet holdt flere møder med føromtalte Mikkel Oliver Falck Nielsen, hvor planerne om at dræbe den 18-årige blev formet.

Afgørende vidne selv dømt Mikkel Nielsen har været et afgørende vidne under retssagen, hvor han har udpeget dels Mickey Weiergang Dreier som planlægger og dels Patrick Skjold Andersen som selve drabsmanden.

Nielsen blev selv i september sidste år idømt 12 års fængsel for medvirken til drabet på Zobair Saidi efter at have tilstået, at han udnyttede en kendt rutine omkring hash-forsyning til at lokke den 18-årige i det dødelige baghold.

Specialanklager Anja Lund Liin har under sagen betegnet drabet som en »likvidering«.

Konflikt skærper straffene Straffene til de to dømte skal ses i sammenhæng med, at drabet ifølge dommen blev begået som led i den daværende bandekonflikt mellem rockergruppen Bandidos MC Westcity og Vang-gruppen i Holbæk.

Dermed blev den såkaldte bandeparagraf i straffeloven med mulighed for dobbeltstraf aktiveret.

På drabstidspunktet var Mickey Weiergang Dreier fuldgyldigt medlem af Bandidos i Holbæk, mens Patrick Skjold Andersen var prøvemedlem.

Den dræbte Zobair Saidi var tilknyttet Vang-gruppen.

Efterfølgende har Dreier forladt Bandidos, mens Andersen omvendt er blevet fuldgyldigt medlem.

