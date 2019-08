Flere af de tiltalte mænd blev anholdt i Bandidos? daværende klubhus i Østerstræde i Holbæk natten til den 10. oktober, hvor politiet ransagede ejendommen efter overfaldet på en 18-årig mand i Nykøbing samme nat. Foto: Morten D. Christensen

Bandidos på anklagebænken: Det handler sagen om

Holbæk - 22. august 2019 Af Morten D. Christensen

Fire mænd på 21, 27, 27 og 30 år, som ifølge Midt- og Vestsjællands Politi har tilknytning til rockergruppen Bandidos MC, er ved Retten i Holbæk tiltalt i en sag, der udspringer af den voldelige konflikt i efteråret 2018 mellem netop Bandidos og Vang-grupperingen med navn efter Vang-kvarteret i Holbæk.

Retssagen mod de fire begynder torsdag og skal efter planen løbe over 10 retsdage med forventet dom 9. oktober.

Sagens to hovedforhold handler om to episoder med grov vold begået med få dages mellemrum i Holbæk og Nykøbing. Anklagemyndigheden mener, at begge overfald blev begået som led i konflikten mellem de to grupper, og derfor er de fire tiltalt efter den såkaldte bandeparagraf i straffeloven (paragraf 81a, stk. 1).

Det betyder, at de risikerer op mod en forbobling af straffen, hvis de findes skyldige. Samtidig kan retten idømme dem opholdsforbud i Holbæk Kommune - og for to af de tiltaltes vedkommende også i Odsherred Kommune - samt i Bandidos' klubhuse landet over i en årrække efter løsladelse.

Alle fire mænd er tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter (straffelovens paragraf 245, stk. 1) mod tre unge mænd i 18-årsalderen søndag den 7. oktober 2018 cirka klokken 17.45 ved et busstoppested ud for Havevang 2 i Holbæk.

Ifølge anklageskriftet blev der brugt økser, hamre og bat ved overfaldet. Det ene offer blev tildelt gentagne tramp i hovedet, så han blandt andet fik trykket sine briller ind i ansigtet, og han blev hugget én gang i baghovedet og over fingrene med e økse.

I en tidligere udgave af anklageskriftet var der nævnt to øksehug i hovedet, men det altså ændret i det anklageskrift, der gælder under retssagen.

Det andet offer blev ifølge anklageskriftet slået til jorden og blev slået, sparket og trampet på flere gange, mens han lå ned. Han skal være blevet slået flere gange på benene med et bat, i rygsøjlen med en hammer og fået et øksehug i højre side af kroppen.

Den tredje blev slået i ryggen og på skulderen med en hammer, og han blev også slået i baghovedet, fremgår det af anklageskriftet.

Anklagemyndigheden har tiltalt de fire mænd for, at overfaldet skete i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med »yderligere adskillige pt. ukendte medgerningsmænd«.

Det betyder, at politiet og anklagemyndigheden mener, at der var væsentligt flere end de fire tiltalte med til overfaldet, og samtidig betragtes det normalt som en skærpende omstændighed, hvis et overfald er sket i forening mellem flere personer.

I sagens forhold 2 er kun den 21-årige og den ene af de to 27-årige mænd tiltalt. Også her lyder tiltalen på vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter begået i forening med mindst én yderligere ukendt medgerningsmand.

Onsdag den 10. oktober 2018 omkring klokken 0.40 blev en 18-årig mand opsøgt på sin bopæl i Nykøbing. Ifølge anklageskriftet henvendte de to tiltalte sig ved bagdøren, hvorefter den 18-årige flygtede ud gennem et vindue i stuelejligheden.

Udenfor ventede imidlertid den fortsat ukendte medgerningsmand, som slog mod den 18-åriges hoved med en cirka 50 centimeter lang, ukendt genstand. Den 18-årige fik dog afværget slaget mod sit hoved, men brækkede i samme forbindelse sit ene håndled.

De to mænd på 21 og 27 år står desuden tiltalt for hærværk mod den 18-åriges lejlighed. Efter overfaldet skal de ifølge anklageskriftet have knust flere ruder, ødelagt en tv-skærm, knust fronten og kogepladen på et komfur samt knust glaslåger i to vitrineskabe. Der skete skader for mindst 12.000 kroner.

De skal desuden have stjålet forskellige Louis Vuitton-produkter, en iPhone, mærketøj, armbåndsure og solbriller til en samlet værdi på mindst 15.000 kroner fra lejligheden, ligesom de ifølge tiltalen skal have stjålet 13.000 kroner i kontanter fra den 18-åriges bopæl i Nykøbing.

Det fremgår i øvrigt af anklageskriftet, at den 18-årige mand fra Nykøbing ifølge politiet havde tilknytning til Vang-gruppen, mens det ikke var tilfældet for de tre unge mænd, der blev overfaldet i Havevang, og som derfor var tilsyneladende tilfældige ofre for økseangrebet.

Foruden de to hovedforhold er tre af de anklagede mænd hver især tiltalt for mindre forhold om brugstyveri af en bil, spirituskørsel, kørsel uden kørekort og hæleri.

